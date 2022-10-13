Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Avrupa’nın yasaklı enerjisi: Kaya gazı
Kış yaklaştıkça Avrupa'da enerji krizi kendini daha çok gösteriyor. İthal edilen enerjiler yeterli değil. 10 yıl önce ekolojik nedenlerle yasaklanmaya başlanan kaya gazı ise tekrar gündemde. Uzmanlara göre eğer üretim olsaydı Avrupa için ilaç olacak bir kaynak olurdu. Şimdi ise bazı ülkeler farklı enerji arama çalışmalarına başladı bile.
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