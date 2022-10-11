Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
NATO tatbikatında şov yaptı: Marlin'e tam not
Türkiye’nin NATO tatbikatında görev alan ilk yerli ve milli insansız deniz aracı Marlin kendi kategorisinde organizasyonun en çok konuşulan platformu oldu. Zorlu şartlarda oldukça kritik görevleri başarıyla tamamlayan Marlin sadece ülkemiz adına değil NATO için de çok kritik bir kazanım olduğunu üst düzey komuta kademesinin önünde kanıtladı.
Son Haberler
- 11:52
- 11:51
- 11:36
- 11:41
- 11:27
Sıradaki Haber
Podcast ne kadar dinleniyor?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz