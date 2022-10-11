Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı 10:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ASELSAN'dan tarihi başarı: Dünyada benzeri yok
Deniz harbinde yeni bir dönem… Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği en gelişmiş insansız deniz aracı Marlin’in sloganı bu. Marlin’in elektronik harp başta olmak üzere sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin arkasında Aselsan var. TRT Haber Marlin’i Portekiz'de görüntüledi, dünyanın gıpta ettiği teknolojilere imza atan Türk mühendislere mikrofon uzattı.
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