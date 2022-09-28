Türk savunma sanayii için en büyük kırılma noktalarından biri hiç şüphesiz insansız hava araçlarının başarıları… Yerli ve milli S/İHA’ların açtığı bu kapı arkasından benzer başarı hikayelerini de getirdi. Bugün gelinen noktada Türkiye, yakın zamanda dünyanın en iyi insansız deniz araçlarına (İDA) sahip olabileceğinin sinyallerini de güçlü şekilde vermeye başladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinesinde ve bizzat SSB Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir gözetiminde devam eden projeler Türkiye’yi bu alanda bambaşka bir seviyeye taşıyor. SSB yönetiminde Sefine Tersanesi ile ASELSAN işbirliğinde üretilen Marlin isimli insansız su üstü deniz aracı da son dönemin bu alandaki en kritik gelişmelerinden biri.

Marlin’i TRT Haber olarak görüntülemiş ve yakın zaman sonra tarihimizde ilk kez insansız bir araçla NATO tatbikatına katılacağımızı duyurmuştuk. Beklenen gün geldi... Marlin, Portekiz’deki NATO tatbikatında ülkemizi temsil etmekle kalmadı, verdiği başarılı sınavlarla Türkiye’nin NATO için ne kadar önemli bir ülke olduğunu bir kez daha kanıtladı.

[Info grafik: Hafize Yurt - TRT Haber]

Marlin tatbikatın gözdesi oldu

Marlin’in arkasında çok büyük bir emek var… Özellikle de ASELSAN’daki Türk mühendislerin geliştirdiği sistemler bu noktada oldukça değerli. Biz de Portekiz’de Marlin projesindeki kimi mühendislerle konuştuk ve sürecin detaylarını öğrenmeye çalıştık…

Ancak öncesinde tatbikattan bazı detayları aktaralım… Marlin, zorlu hava şartları nedeniyle kimsenin çıkamadığı günde denize çıkan tek platform oldu. Senaryo gereği düşman denizaltıları bulması gereken oyunda bu görevi başaran tek insansız deniz aracıydı…

Sahip olduğu elektronik harp kabiliyetiyle, tatbikat senaryoları gereği düşman gemileri çok uzaktan ve oldukça erken tespit etti.

Tatbikat alanında, otellerde, ortak alanlarda en çok duyduğumuz platform Marlin oldu… TRT Haber olarak Marlin NATO’daki görevlerine devam ederken biz bu kez perdenin arkasına geçtik ve bu önemli projede çok büyük emekleri olan Türk mühendislere mikrofon uzattık.

[Marlin, elektronik harp yeteneğine sahip dünyadaki ilk insansız deniz aracı.]

Diğer SİDA’ların hepsinden farklı bir noktadayız

İlk konuştuğumuz isim ASELSAN’da Marlin’in otonomi ve elektro optik sistemlerinden sorumlu birimde görev yapıyor. Marlin’in insansız kontrol ile seyrüsefer sistemleri bu birime emanet.

Marlin’de farklı görev tanımlamaları için çok sayıda sensör var. Tüm bunların birbiriyle ve Marlin’in otonomi sistemiyle entegre olarak çalışabilmesi oldukça önemli. ASELSAN mühendislerinin en önemli başarılarından biri de bu. Platforma eklenen farklı sensörler sayesinde Marlin’e engelden sakınma, yapay zeka ile tespit/teşhis gibi ileri seviye yetenekler kazandırılabiliyor.

ASELSAN’ın son yıllarda özellikle elektro-optik sistemler alanında önemli gelişmeler kat ettiğini biliyoruz… Marlin’de de Kırlangıç ve Martı sistemleri bulunuyor. Tatbikatta tüm bu sistemlerin oldukça zorlu koşullarda test edildiğini ve çok iyi sonuçlar alındığını öğreniyoruz.

[NATO tatbikatına katılan üst düzey isimleri taşıyan geminin korumasında da Marlin görev üstlendi.]

Marlin’in elektronik harp yeteneği tam not aldı

Marlin’in dünyada elektronik harp yeteneğine sahip ilk insansız deniz aracı olması son derece değerli… Bu durumu biraz daha derinlemesine öğrenebilmek için Marlin üzerindeki elektronik harp sistemleriyle ilgili yetkili bir mühendise mikrofon uzatıyoruz.

ASELSAN’ın hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri için geliştirdiği ve kullanıma sunduğu elektronik harp sistemlerinin uzun yıllardır kullanımda olduğunu biliyoruz. Marlin ile bu yetenek ilk kez insansız bir su üstü aracına taşındı.

Ancak elektronik harp dediğimiz unsurun da çok farklı dinamikleri var. Marlin’in bu tatbikatta ne tür bir elektronik harp yaptığını merak ediyoruz. Konuştuğumuz yetkili, Aselsan’ın bu alanda son derece iyi bir pozisyonda olduğunu ve bunun yansımalarını NATO tatbikatında çok net bir şekilde gördüklerini ifade ediyor.

[ASELSAN sadece insansız araçlarda değil insanlı platformlarda da çok değerli elektronik harp kabiliyetlerine sahip.]

Gelişmiş yeteneklerde ASELSAN imzası

Burada araya girelim ve kısa bir bilgi paylaşalım. ASELSAN, Marlin’de sadece elektronik harp kabiliyetine imza atmadı. Platformun uzaktan komutalı silah sisteminde, keşif/gözetleme ve otonomi kabiliyetinde de geliştirilen öğeler de ASELSAN yapımı.

Konuştuğumuz yetkili, günümüz harp koşullarında insansız araçların öneminin daha da öne çıktığının altını çiziyor. “Bunun yanında elektronik harp yeteneğini kullanabilen askeri unsurların avantajlı konuma geçtiklerini görüyoruz.” diye ekliyor.

Bu yöntem kullanılarak sahada radar ve elektronik haberleşme sistemlerine yönelik yapılan tespitlerin askeri unsurlara ciddi bir veri sağladığı bir sır değil. ASELSAN mühendisi de bu duruma dikkat çekiyor ve “Biz bu iki değerli unsuru bir araya getirerek çok ciddi bir katma değer yarattığımıza inanıyoruz. ASELSAN bu sayede oldukça değerli bir kuvvet çarpanı sağlıyor.” bilgisini paylaşıyor.

[Marlin'in keşif/gözetleme ve silah sistemlerinde de ASELSAN imzası var.]

“Dünyayı şaşırtmaya devam edeceğiz”

NATO tatbikat alanında kurallar çok katı. Ancak özellikle tatbikat alanı dışında diğer ülkelerin temsilcileriyle ortak alanlarda konuşmak mümkün. Konuştuğumuz yetkililer insansız deniz aracı meselesinde en dikkat çekici platformun Marlin olduğu konusunda hemfikir.

Marlin, sahip olduğu imkan ve yeteneklerin yanı sıra teknolojik açıdan harbe hazırlık seviyesiyle de tam not aldı.

Görüştüğümüz son isim ise ASELSAN’ın Marlin’e sunduğu gelişmiş tespit yetenekleriyle, ağır deniz şartlarında çalışabilme ve kesintisiz haberleşme yetenekleriyle öne çıktığının altını çiziyor.

Dünyada öncü bir teknolojinin parçası olmayı sadece kurum adına değil ülkemiz adına da çok değerli bulduklarından bahsedip, “ASELSAN dünyada bir ilki gerçekleştirdi. Elektronik harp yeteneği ile NATO tatbikatında boy göstermemiz herkesi şaşırttı. Planlı olarak şaşırtmaya devam etmek istiyoruz. Gelecekte Marlin’e yeni sistemleri entegre ederek yenilikçi tarzımızı sürdüreceğiz.” diyerek sözlerini tamamlıyor.