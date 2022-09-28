Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 09:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TBMM Başkanı Şentop'tan Almanya'ya tepki
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini, Almanya Federal Meclisi Başkanı Barbel Bas'a gönderdiği mektupla kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Almanya Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerini, Almanya Federal Meclisi Başkanı Baerbel Bas'a gönderdiği mektupla kınadı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretamiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip, bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim.
Türkiye-Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz."
Etiketler: Almanya Mustafa Şentop
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