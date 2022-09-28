Haber Giriş: 28 Eylül 2022 Çarşamba 03:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum gerçekleşti
[Fotograf: DHA]
Resmi açılışı bugün yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde ilk doğum bu gece gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi açılışı bugün yapılacak Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğumun bu gece gerçekleştiğini duyurdu.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Resmi açılışı saat 14.00'te yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde ilk doğum bu gece 23.46'da gerçekleşti. 'Enes Umut' adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanım'a ve aileye gözünüz aydın diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz."
Resmi açılışı saat 14.00’da yapılacak olan Ankara Etlik Şehir Hastanesinde İLK DOĞUM bu gece 23.46’da gerçekleşti. Enes Umut adı verilen erkek bebeği dünyaya getiren Elif Hanıma ve aileye “Gözünüz aydın.” diyoruz. Bu doğum için biz de çok mutluyuz.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 27, 2022
Etiketler: Ankara Fahrettin Koca
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