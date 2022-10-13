Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
IMF, Türkiye için büyüme tahmini yüzde 5’e yükseltti
Uluslararası Para Fonu (IMF), bu yıla ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentisini yüzde 3,2 olarak korurken, gelecek yıla dair tahmini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye düşürdü. Türkiye ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkarıldı.
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