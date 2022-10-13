Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe 09:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Eylül ayının en soğuk ve en sıcak illeri
Son 10 yılda kaydedilen veriler, küresel sıcaklığın istikrarlı şekilde arttığını gösteriyor. Türkiye genelinde de eylül ayı uzun yıllar 20,9 derece olurken, bu yıl 21,9 derece olarak ölçüldü. En yüksek sıcaklık 46,7 ile Şırnak Cizre'de, en düşük sıcaklık da eksi 3,5 derece ile Erzurum'da görüldü.
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