Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba 11:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Akkuyu'nun açılması dünyada farklı bir ses getirecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. Erdoğan, "Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir" dedi.
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