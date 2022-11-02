Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba 11:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Nebati: KGF ile krediye ulaşımı kolaylaştıracağız
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Hazırlamış olduğumuz KGF kredisi ile, gerçekten ihtiyacı olup bankacılık sektöründen, finans sektöründen para almakda zorlanan, önünde birçok engeli olan firmalara kolaylık sağlayacağız." dedi.
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