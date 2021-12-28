Haber Giriş: 28 Aralık 2021 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem: Çip yoksa sokak da bakımı da yasak
Peş peşe yaşanan pitbul saldırıları tehlike arz eden köpek ırklarını yeniden gündeme getirdi. 14 Ocak, bu köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınması için son gün. Peki, yeni yasal düzenlemeler ne olacak? Detaylar haberimizde.
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