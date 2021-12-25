Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 15:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yeni spor yasasının detayları belli oldu
TBMM Başkanlığına sunulması beklenen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu Teklifi'nin detayları belli oldu.Buna göre, spor anonim şirketlerinin oluşumu yasal zemine bağlanacak, kulüp yöneticileri dönemlerindeki zarardan sorumlu tutulacak.
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