Haber Giriş: 24 Aralık 2021 Cuma 16:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hazine ve Maliye Bakanlığı TL mevduatında yeni sistemin uygulama esaslarını açıkladı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kur korumalı TL vadeli mevduat ve katılma hesaplarından Türkiye'de yerleşik gerçek kişilerin faydalanabileceğini, uygulamadan birden fazla kez yararlanılmasının mümkün olacağını ve alt/üst limitin olmayacağını duyurdu.
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