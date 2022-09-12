Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi 17:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sosyal konut projesinde başvuru şartları belli oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinden ev almak isteyenlerin proje ili sınırları içerisinde en az 1 yıl ikamet etmesi, kendisi, eşi ya da çocukları üzerine tapuda kayıtlı konutu bulunmaması gerekiyor.
Etiketler: TOKİ
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