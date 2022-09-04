Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 22:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kurulu güce temiz enerji desteği
Türkiye'nin kurulu gücünde yerli kaynaklar kadar yenilenebilir enerji de büyük paya sahip. Elektrik üretiminde temiz enerjinin kullanımı yıldan yıla artış gösteriyor. Türkiye’nin kurulu gücündeki yenilenebilir enerji kullanımının Avrupa’nın önünde olduğunu söyleyen uzmanlar, nükleerin fark yaratacağını da belirtiyor.
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