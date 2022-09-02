Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 10:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
TRT Çocuk: Güvenilir içeriklerin dijital platformdaki adresi
Sosyal medya fırsatlar kadar riskler de barındırıyor. Özellikle de çocuklar için... Dijital platformlardaki yenilikçi projeleriyle öne çıkan TRT Çocuk, psikolog, pedagog ve çocuk gelişim uzmanlarınca denetlenen içerikleriyle ailelere güven veriyor.
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