Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma 10:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çevresel ve ekonomik kayba yol açıyor: Hayalet avcılık
Balıkçılık faaliyetlerinin sürdüğü alanlarda terk edilen av malzemeleri 30 yıla kadar suyun altında kalabiliyor ve balık avlamaya devam ediyor. Bu durum habitata ve canlılara zarar verdiği gibi ekonomik kayıpları da beraberinde getiriyor.
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