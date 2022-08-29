Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 15:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum'dan yeni sosyal konut projesiyle ilgili açıklama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, eylülde açıklanacak yeni sosyal konut projesinde gençlere, emeklilere, şehit yakınlarına, gazilere, engellilere özel kontenjan ayrılacağını, İstanbul genelinde 10 bin, ülke genelinde 40 bin arz fazlası 50 bin ofisin dönüştürülerek konut olacağını açıkladı.
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