Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 22:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
100 yıllık bağımsızlık destanı: Büyük Taarruz
Türk ordusu "bitti" demeden bitmeyecekti... "Ya istiklal, ya ölüm" denilerek çıkılan yolda, Yunan ordusu büyük bir hezimete uğratıldı. 100 yıl önce bugün kazanılan zaferle bir millet küllerinden yeniden doğdu, Anadolu'nun işgal edilemeyeceği tüm dünyaya gösterildi.
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