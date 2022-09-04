Haber Giriş: 4 Eylül 2022 Pazar 22:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Orta Vadeli Program Resmi Gazete'de yayımlandı
Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Enflasyonun bu yıl yüzde 65 olacağı tahmin edilirken, gelecek yıl hedefi ise yüzde 24,9 olarak belirlendi.
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