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İnfografik
TRT Haber 15.06.2023 09:22

Savunma sanayiinde millileşme sürüyor

Türk savunma sanayiine yön veren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı'ndaki görev değişimi sonrası yılın kalanında da birçok projede önemli gelişmeler yaşanacak.

Nursel Cobuloğlu
Nursel Cobuloğlu
Grafik Tasarım

Savunma sanayiinde millileşme sürüyor

Savunma sanayiinde millileşme sürüyor

Savunma sanayiinde millileşme sürüyor
Savunma sanayiinde millileşme sürüyor

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