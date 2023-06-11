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11.06.2023 09:28
, 11.06.2023 09:34
SON GÜNCELLEME
11.06.2023 09:34
Bayram tatili 9 gün oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olacağını duyurdu. Erdoğan, "26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır" dedi.
Bayram tatili 9 gün oldu
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