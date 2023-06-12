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İnfografik
TRT Haber 12.06.2023 09:56

1920'den bu yana Meclis Başkanları

TBMM, 103 yılda Mustafa Kemal Atatürk'ten Numan Kurtulmuş'a 30 Meclis Başkanı'na ev sahipliği yaptı.

1920'den bu yana Meclis Başkanları

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