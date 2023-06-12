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12.06.2023 15:01
, 12.06.2023 15:03
SON GÜNCELLEME
12.06.2023 15:03
Türk sinemasının unutulmaz ismi: Sümer Tilmaç
"Gönül Yarası", "Reis Bey", "Kanlı Nigar", "Kuruluş Osmancık" ve "Süper Baba" adlı yapımlarda canlandırdığı rollerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Sümer Tilmaç, Türk izleyicisinin gönlünde yer edindi.
Hafize Yurt
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