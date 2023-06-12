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İnfografik
TRT Haber 12.06.2023 15:01

Türk sinemasının unutulmaz ismi: Sümer Tilmaç

"Gönül Yarası", "Reis Bey", "Kanlı Nigar", "Kuruluş Osmancık" ve "Süper Baba" adlı yapımlarda canlandırdığı rollerle Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına giren Sümer Tilmaç, Türk izleyicisinin gönlünde yer edindi.

Hafize Yurt
Hafize Yurt
Grafik Tasarım

Türk sinemasının unutulmaz ismi: Sümer Tilmaç

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