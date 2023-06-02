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02.06.2023 09:18
, 02.06.2023 09:22
SON GÜNCELLEME
02.06.2023 09:22
Okuma yazma oranı yüzde 97,6'ya yükseldi
Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı geçen yıl itibarıyla yüzde 97,6'ya çıkarken ortalama eğitim süresi en yüksek il Ankara oldu.
Okuma yazma oranı yüzde 97,6'ya yükseldi
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