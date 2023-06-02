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İnfografik
TRT Haber 02.06.2023 09:18

Okuma yazma oranı yüzde 97,6'ya yükseldi

Türkiye'de okuma yazma bilenlerin oranı geçen yıl itibarıyla yüzde 97,6'ya çıkarken ortalama eğitim süresi en yüksek il Ankara oldu.

Okuma yazma oranı yüzde 97,6'ya yükseldi

Okuma yazma oranı yüzde 97,6'ya yükseldi

Okuma yazma oranı yüzde 97,6'ya yükseldi

Okuma yazma oranı yüzde 97,6'ya yükseldi
Okuma yazma oranı yüzde 97,6'ya yükseldi

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