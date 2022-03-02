Haber Giriş: 2 Mart 2022 Çarşamba 13:05Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, Kıyı Emniyeti, AA
Montrö'nün Türkiye'ye sağladığı haklar neler?
Son günlerde 9 Kasım 1936'da yürürlüğe giren Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemde. Bakan Akar da açıklamasında 19, 20 ve 21'inci maddelere vurgu yaptı. Peki, bu 3 madde neleri kapsıyor, Montrö'nün Türkiye'ye sağladığı haklar neler?
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