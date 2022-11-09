Haber Giriş: 9 Kasım 2022 Çarşamba 13:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Meme kanserine karşı farkındalık için “Pembe Ay”
Meme kanseri, Türkiye'de ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve en çok ölüme neden olan kanserler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Sağlık Bakanlığı’nın bünyesinde ücretsiz hizmet veren merkezler sayesinde toplumda sıklıkla görülen kanser türleri kolaylıkla teşhis ediliyor.
Etiketler: Kanser
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