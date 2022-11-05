Haber Giriş: 5 Kasım 2022 Cumartesi 12:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dünya için iyi bir başlangıç: Paris İklim Anlaşması
Türkiye’nin bir yıl önce tarafı olduğu Paris İklim Anlaşması’nın yegâne hedefi, küresel sıcaklık artışını sınırlandırmak ve karbon salınımını azaltmak. Köklü bir dönüşüm öngören anlaşmaya ve Türkiye’nin yaklaşımına yakından bakıyoruz.
Etiketler: İklim Değişikliği
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