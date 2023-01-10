Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı 16:07Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Lenfoma tedavisinde immünoterapi yöntemi
Lenf bezlerinde oluşan kanser olarak bilinen lenfoma, her yaşta karşılaşılabilen bir hastalık. Pek çok alt grubu olan hastalığın tedavisi için türüne göre yol haritası çiziliyor. İmmünoterapi ise standart bir yaklaşım olmasa da lenfomada kullanılan bir yöntem olarak öne çıkıyor.
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