Haber Giriş: Kaynak: Ipsos, YouGov, Imperial College London, Statista
Koronavirüs soruları - Dünyadaki ekonomik kısıtlamalar kaldırılmalı mı?
COVID-19 salgını nedeniyle dünyanın hemen hemen her yerinde hayat durdu. Herkeste normalleşme beklentisi hakim. Kimi bir an önce eskiye dönülmesini istiyor, kimi istemesine rağmen endişeli. Hangi ülkede durumun ne olduğunu görelim.
Etiketler: yeni tip koronavirüs tecrit seyahat kısıtlamaları izolasyon ekonomik kısıtlamalar covid-19 İnfografikSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 13:42
Son Haberler
- 14:47
- 14:43
- 14:30
- 14:43
- 14:30
Sıradaki Haber
ABD'deki COVID-19 hastalarının başka hangi rahatsızlıkları var?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz