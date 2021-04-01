Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 19:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kanser riskini yarı yarıya azaltmak mümkün
Kanser, Türkiye’de ve dünyada ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor. Geçen yıl dünyada yaklaşık 10 milyon kişi kanser sebebiyle yaşamını yitirdi. Önlenebilir risk faktörleri ve erken teşhis ile kanserin birçok türünün önüne geçilebiliyor.
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