Haber Giriş: 1 Nisan 2021 Perşembe 19:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bosna Hersek'in kriz çıkaran karmaşık siyasi yapısı
Savaş, soykırım ve Batı'nın ülke ve kurumlarıyla birlikte seyirci kaldığı büyük bir acı... Bosna Hersek'te 90'lı yıllarda başlayan kanlı savaşı Dayton Anlaşması "resmen" bitirdi. Geriye sürdürülmesi zor bir siyasi yapı ve sayısız anlaşmazlık kaldı.
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