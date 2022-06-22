Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 14:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'un havalimanlarında 5 ayda 33 milyon kişi seyahat etti
İstanbul'daki havalimanları yine dünyanın en çok tercih edilenleri arasında yerini aldı. 5 ayda yaklaşık 33 milyon kişi İstanbul'daki havalimanlarından seyahat etti. Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısı yaklaşık yüzde 50 arttı.
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