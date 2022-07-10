Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Haziranda Erzurum 2,5 dereceye düştü, Ceylanpınar 45 dereceyi geçti
Türkiye'de haziran ayında en düşük sıcaklık 2,5 derece ile Erzurum'da, en yüksek ise 45,9 derece ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ölçüldü. Bu yılın haziran ayı 22,4 derece ile uzun yılların 0,6 derece üzerinde ölçüldü.
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