Haber Giriş: 10 Temmuz 2022 Pazar 11:04Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İdam konusu gündeme gelebilir ve tartışmaya açılabilir
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pınar Gültekin kararıyla ilgili, "Pınar Hanım’ın ölümü rastgele bir ölüm de değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir" dedi.
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