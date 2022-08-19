Haber Giriş: 19 Ağustos 2022 Cuma 00:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Erdoğan'dan ara buluculuk mesajı: Putin ile bugünkü görüşmeleri değerlendireceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve BM Genel Sekreteri Guterres ile ortak basın toplantısında konuştu. Erdoğan, "Ara bulucu rolünü oynamaya hazırız. Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz" dedi.
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