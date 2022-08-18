Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Potoçki Sarayı'nda üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına, Zelenskiy ve Guterres'i selamlayarak başlayan Erdoğan, Zelenskiy'nin davetine icabetle Lviv'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

gZelenskiy ile gerçekleştirdikleri ikili görüşmede, ülkeler arasındaki stratejik ortaklık düzeyindeki ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdiklerinin bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"İş birliğimizi, dayanışmamızı mevcut şartlar altında ilerletme imkanlarını ele aldık. Tabii yaklaşık 6 aydır devam eden savaş, görüşmelerimizin ana konusunu teşkil etti. Ukrayna’nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine desteğimizi bu vesileyle bir kez daha vurguladık.

Yaşanan can kayıplarından duyduğumuz derin üzüntüyü bir kez daha ifade ettik. Dün gece Harkiv’de bir yurda yönelik gerçekleştirilen 9 sivilin öldüğü, 35 kişinin yaralandığı füze saldırısı için de ülkemiz ve milletimiz adına taziyelerimi ilettim.

"Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz"

Zaporijya Nükleer Santrali etrafında devam eden çatışmalardan duyduğumuz endişeyi dile getirdik.Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk ve olmaya da devam ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir Çernobil yaşamak istemiyoruz. Türkiye olarak bir taraftan çatışmaların diplomatik çözümle sona ermesi için çaba harcarken diğer taraftan da Ukraynalı dostlarımızın yanında olduk, olmaya devam ediyoruz.https://t.co/JlAPF0N8yp pic.twitter.com/fBlRLcS6bL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2022

Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik.

325 bine yakın Ukraynalıya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık. Ukrayna’daki şartlar normale dönünceye kadar misafir etmek üzere 1099 yetim ve 408 refakatçisinden oluşan toplam 1507 kişiyi ülkemizde kabul ettik.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savaşın başından bu yana Ukrayna halkının acil insani ihtiyaçlarını karşılamak için 98 tırlık insani yardım malzemesi sevk ettik. 325 bine yakın Ukraynalı'ya geçici olarak ülkemizde ev sahipliği yaptık.https://t.co/JlAPF0N8yp pic.twitter.com/sJ6tzFcHAL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2022

"Tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik"

Görüşmemizde savaşın Ukrayna’da sebep olduğu fiziki yıkımın boyutlarını da ele aldık. Bugüne kadar olduğu gibi Ukrayna’nın yeniden imarı için gereken desteği vereceğimizi Sayın Zelenskiy ile paylaştık.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sayın Guterres’in de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz 3’lü görüşmenin odak noktasını savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceği oluşturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: BM Genel Sekreteri Sayın Guterres’in de katılımıyla gerçekleştirdiğimiz üçlü görüşmenin odak noktasını savaşın ne şekilde nihayete erdirilebileceği oluşturdu.https://t.co/JlAPF0N8yp pic.twitter.com/E44cOyROb0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2022

Malumunuz bundan daha 1 ay önce BM, Ukrayna, Rusya ve Türkiye olarak tarihi nitelikte bir ortak çalışma örneğini sergiledik. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli bir şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatı’nın olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünya piyasalarına ihracını mümkün kılan İstanbul Mutabakatı'nın olumlu yansımalarını sadece Ukrayna değil tüm dünya hissetmeye başladı.https://t.co/JlAPF0N8yp pic.twitter.com/8pQAmFo6o8 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2022

"625 bin ton Ukrayna tahılını dünya pazarlarına ulaştırdık"

Mutabakatın uygulamaya konduğu 1 Ağustos’tan bu yana toplam 25 gemi yaklaşık 625 bin ton Ukrayna tahılını dünya pazarlarına ulaştırdık, ulaştırıyoruz.

Bugünkü temaslarımızda mevcut mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi için atılabilecek adımlar üzerinde durduk. 3’lü görüşmemizde ayrıca İstanbul Mutabakatı’nın oluşturduğu müspet havanın kalıcı barışa tahvil edilmesi imkanlarını da değerlendirdik.Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettim. Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum. Esasen Sayın Zelenskiy ve Sayın Guterres de aynı fikirdeler. Tüm mesele müzakere masasına giden en kısa ve adil yolu tespit etmektir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diplomatik sürecin canlandırılması için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğine özellikle işaret ettik. Şahsen savaşın en nihayetinde müzakere masasında sonuçlanacağına olan inancımı muhafaza ediyorum.https://t.co/JlAPF0N8yp pic.twitter.com/UY0ggkjDK4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 18, 2022

"Rusya tarafıyla da bugünkü görüşmelerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz"

Mart ayında İstanbul’da şekillenen parametreler üzerinden müzakerelerin canlandırılmasının imkan dahilinde olduğuna inanıyorum. Bu hedefe yönelik olarak her türlü desteği vermeye tekrar kolaylaştırıcı veya ara bulucu rolünü oynamaya hazırız.

Tabii görüşmemizde savaş esirlerinin mübadelesi konusunu ve bu konudaki girişimlerimizi ele aldık, bu konuyu önemsediğimizi de ayrıca ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki şu anda burayı takip edenler, 'Acaba bu esirlerin mübadelesi ne oldu' sorusunu da cevaplamaya çalışıyor. Bu konuyla ilgili olarak Sayın Putin ile Rusya tarafıyla da bugünkü bütün görüşmelerimizin neticesini değerlendirmeye devam edeceğiz."