Haber Giriş: 18 Ağustos 2022 Perşembe 16:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Bugün Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristleri tespit edildikleri yerde etkisiz hâle getirmeye devam ediyoruz. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 7 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.
Suriye'nin kuzeyinde bugün 16 terörist etkisiz hale getirildi
Öte yandan, bugün Barış Pınarı Bölgesine saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti. Böylece Suriye'nin kuzeyinde bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 16'ya yükseldi.
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