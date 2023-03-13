Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Depremzede Çiftçiye Destek 5 Milyarı Buldu
Tarım ve Orman Bakanlığı, depremden etkilenen 11 ildeki çiftçilere 2,9 milyarı mazot ve gübre desteği olmak üzere yaklaşık 5 milyar lira destek ödemesi yaptı. Ödemeler, 3 Mart itibariyle çiftlerin hesaplarına aktarıldı.
Etiketler: Deprem Grafik
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