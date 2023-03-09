Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 16:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Riskli yapılar dört aşama ile yenileniyor
Kentsel dönüşümde riskli yapılarla ilgili süreç, yapı sahiplerinin lisanslı kurum ve kuruluşlara "tespit başvurusu"yla başlıyor, "risk tespiti" ve "riskli yapının yıktırılması"nın ardından "yıkım sonrası uygulama"yla sona eriyor.
Etiketler: Deprem Grafik
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