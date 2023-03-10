‘Asrın Felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler çiftçiyi de vurdu. Türkiye’nin önemli sanayi ve tarım bölgelerinin olduğu 11 ilde, çiftçilerin zararlarının karşılanması ve yeniden ayağa kaldırılmaları için Tarım ve Orman Bakanlığı kaynakları seferber edildi.

24 Şubat’ta çiftçilere yapılan tarımsal destekleme ödemeleri, hesaplara yatırılmaya başlandı. 11 ayrı kalemde yapılan ödemelerin ikinci bölümü de 3 Mart itibariyle çiftçi hesaplarına aktarıldı.

5 Milyara Yaklaştı

11 ilde çiftçilere yapılan tarımsal desteğin miktarı 5 milyar liraya yaklaştı. Bunun en büyük bölümünü mazot ve gübre desteği oluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı, 11 ilde depremden etkilenen çiftçilere 2,9 milyar lira mazot-gübre desteği verdi. 1,4 milyar lira yem desteği olarak göndenirken, 41 milyon lira da yem bitkileri üretim desteği olarak ödendi. 473 milyon lira hayvancılık desteği, 38 milyon lira da su ürünleri desteği ödemesi yapıldı.

En Çok Destek Şanlıurfa’da

Depremzede çiftçilere yapılan destek ödemesinde ilk sırayı, GAP’ın kalbi konumundaki Şanlıurfa aldı. Şanlıurfa’ya 975 milyon lirası mazot ve gübre olmak üzere 1 milyar 272 milyon lira destek ödemesi yapıldı. Diyarbakırlı çiftçilere 921 milyon, Adanalı çiftçilere 558 milyon, Gaziantepli çiftçilere 382 milyon, Kahramanmaraşlı çiftçilere 374 milyon, Hataylı çiftçilere 313 milyon, Malatyalı çiftçilere 294 milyon, Adıyamanlı çiftçilere 246 milyon, Elazığlı çiftçilere 248 milyon, Kilisli çiftçilere 61 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

Bakanlık, destek ödemlerinin hesaplara geçtiği, “Eli öpülesi çiftçimizin yanında ve yakınında olmaya devam edeceğiz” notuyla duyurdu.