Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba 18:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun hayatını kaybetti
Coşkun Et ve Et Mamulleri Kurucusu Kemal Coşkun, 86 yaşında yaşamını yitirdi.
Bugün vefat eden Coşkun (86), Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu.
Coşkun'un cenazesi yarın öğle vaktinde Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Işıklar Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.
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