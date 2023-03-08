Bugün vefat eden Coşkun (86), Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi'nde akciğerlerinde su toplanması ve iç kanama teşhisiyle bir süredir tedavi görüyordu.

Coşkun'un cenazesi yarın öğle vaktinde Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından Eyüpsultan Işıklar Köyü Mezarlığı'na defnedilecek.