Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe 13:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ay 6 bin km düzenlemesine uymayanlara 35,1 milyon lira ceza kesildi
Ticaret Bakanlığı, 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında otomobil yetkili bayileri ve oto galerilerine uygulanan idari para cezası toplamının 35 milyon 110 bin 527 liraya ulaştığını açıkladı
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Etiketler: Otomotiv Ticaret Bakanlığı
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