Haber Giriş: 24 Mart 2022 Perşembe 22:26Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber/AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zelenskiy, Türkiye’nin ara buluculuğunu bizzat istiyor
NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Brüksel'de ikili görüşmelerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Zelenskiy, Türkiye’nin ara buluculuğunu bizzat istiyor. Olumlu bir talep, teklif gelirse zaten buna hazırız" dedi.
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