Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 23:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çevreyi kirletenlere 2022'de verilecek cezalar belli oldu
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2022'de çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi. Çevre Kanununa aykırı davrananlara kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 36,20 oranında artırıldı.
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