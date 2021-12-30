Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 23:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 81 il valiliğine genelge gönderildi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili 81 ilin valilik ve belediyelerine genelge gönderdi. Sorumluluğunu yerine getirmeyen belediyelerin hukuki veya cezai sorumlulukları olduğu vurgulandı.
Sıradaki Haber
Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezleriyle daha hızlı hizmet
Yükleniyor lütfen bekleyiniz