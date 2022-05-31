Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 17:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu: Yazılı belge verdik yazılı yanıt bekliyoruz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği başvuruso konusunda, "Türkiye'nin pozisyonu değişmez. Yazılı belgeleri verdik, taahhüdümüzü verdik. Yazılı verdik, yazılı istiyoruz" dedi.
Son Haberler
- 19:05
- 19:00
- 19:06
- 18:40
- 18:35
Sıradaki Haber
Bakan Kurum: Ağustosta açıklanacak projeyle vatandaş ev sahibi olacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz