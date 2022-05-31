Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmezden gelmek olmaz"

Suriye'de PKK/YPG'ye desteğin verilmemesi gerekiyor. Başarıyla tamamladığımız operasyonlar sebebiyle savunma sanayii ürünlerine kısıtlama getirdiler.

Bu iki ülke neden üye olmak istiyor? Güvenlik endişeleri var anlıyoruz. Müttefik Türkiye'nin güvenlik endişelerini görmezden gelmek olmaz.

"Paçavra ile gösteri serbestse o zaman kanunları değiştireceksiniz"

Türkiye’nin pozisyonu değişmez yazılı belgeleri verdik, taahhüdümüzü verdik. Yazılı verdik, yazılı istiyoruz. Kanunlarında düzenleme yapılması gerektiğini kendileri söylüyor.

Paçavra ile gösteri serbestse o zaman kanunları değiştireceksiniz.

Büyükelçiler Bakanlığa çağrıldı

Fransa ve Almanya'nın Ankara Büyükelçileri, PKK'nın bu ülkelerde düzenlediği gösteriler nedeniyle Bakanlığa çağrıldı.

Terör tehdidini içerde ve dışarda, Suriye'de de, nerede olursa olsun temizlemek bizim görevimiz

Türkiye ismi resmileşiyor

BM ülkelerinde Türkiye ismi kullanılacak. Yazılı başvurumuzu yapıyoruz.

"Egemenlik tartışması başlar"

Yunanistan, adaların statüsünü bozmuştur, dolayısıyla Yunanistan'ın bu adaları silahsızlandırması gerekir. Aksi takdirde egemenlik tartışması başlar. Her gün Türkiye'ye 5-10 kez saldırmazlarsa kendi halklarını tatmin edemeyeceklerini düşünüyorlar.

Rusya-Ukrayna savaşı

Tekrar müzakereye dönme atmosferinde bizim tarafları tekrar bir araya getirme hatta liderler düzeyinde bir araya getirme konusu var

Ayrıntılar geliyor...