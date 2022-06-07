Haber Giriş: 7 Haziran 2022 Salı 00:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Bilgin: Ele alacağımız ilk dosya sözleşmeli kamu çalışanları
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ele alacakları ilk dosyanın sözleşmeli kamu çalışanları olduğunu belirterek, "Biz isteğe bağlı olarak kadro hakkı vereceğiz" dedi.
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