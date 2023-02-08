Haber Giriş: 8 Şubat 2023 Çarşamba 15:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Aynî bağışlarda öncelikli ihtiyaç listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), deprem bölgesine yapılacak aynî bağışlar için illerde valilikler, ilçelerde kaymakamlıklar bünyesindeki vakıflara ve tüm AFAD il müdürlüklerine başvurulabileceğini belirterek, öncelikli ihtiyaç listesini paylaştı.
Etiketler: Deprem Grafik
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